В Ростове-на-Дону на улице Станиславского в октябре закатали трамвайные рельсы в асфальт во время ремонта дороги к приезду патриарха

В октябре на улице Станиславского заасфальтировали дорогу. Ремонт улицы начали делать перед приездом патриарха Кирилла. Он должен посетить донскую столицу 26 и 27 октября, сообщили в пресс-службе РПЦ. Патриарх освятит собор Рождества пресвятой Богородицы, который отреставрировали. Храм находится на улице Станиславского. Однако рабочие при ремонте закатали в асфальт трамвайные рельсы.

В группе «Ростов Главный — Новости Ростова-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте» 22 октября написали, что на Станиславского рядом с собором сошел с рельсов новый трамвай. По информации паблика, вагон пустили по заканным в асфальт рельсам. Рабочие рассказали изданию 161.RU, что рельсы асфальтом залили специально — это такая технология. Они должны быть на одном уровне с дорогой, чтобы пешеходы о них не спотыкались. Потом по рельсам пускают трамвай, чтобы он прорезал колею.

Позже сообщалось, что это был тестовый запуск. На улице пока нет контактной сети для трамвая. На следующий день вагон снова пытались запустить и для этого рабочие начали разбивать асфальт, чтобы освободить рельсы.

«Первый запущенный трамвай сошел с пути потому, что у него села батарея, и замурованные рельсы здесь ни при чем. Все так и было запланировано», — цитирует издание рабочих. Ситуацию прокомментировал урбанист Илья Варламов в своем блоге. «В мэрии города немного растерялись из-за визита столь важного гостя и решили уложить новый асфальт на улице Станиславского, где этот собор стоит. Все бы ничего — у нас ведь все города экстренно асфальтируют к приезду Путина, Медведева и других высоких гостей — но подрядчик тоже запаниковал... И рабочие заасфальтировали улицу Станиславского вместе с трамвайными рельсами, которые на ней были. Но если вы думаете, что это конец истории, не расходитесь. Дальше началась фантасмагория, — написал блогер. — Насколько я понял, когда до ростовских умельцев дошло, что они замуровали рельсы, они решили проложить колею в асфальте новым трамваем. Трамвай, конечно, тут же сошел с рельсов».