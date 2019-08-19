Варламов возмущен: мэрия Ростова собралась ремонтировать вестибюль за 22 млн рублей

Блогер Илья Варламов 18 августа возмутился тем, что власти Ростова-на-Дону решили отреставрировать вестибюль мэрии за 22 млн рублей

Что собираются реставрировать? Мэрия Ростова 16 августа опубликовала на портале госзакупок лот на сумму 22,6 млн рублей. В документах говорится, что подрядчик должен отреставрировать здание городской Думы XIX века на улице Большой Садовой, 47, литер А. Уточняется, что подрядчик должен иметь опыт работы по сохранению объектов культурного наследия России. Администрация планирует провести отремонтировать систему отопления и кондициониры, обустроить гардероб и турникеты. В заявке говорится, что нужно заменить витражи, тамбур, люстры, покрытия стен, пола и подоконников. В документах также указано, что степень износа нынешних конструкций составляет от 30 до 35%.

Что об этом думает Варламов? Урбанист считает, что траты в 22,6 млн рублей на такой износ могут быть не обоснованы. «Итак, обоснованием для траты 22,6 миллиона рублей (позже сумма может быть снижена) является физический износ в районе 30% и удовлетворительное состояние убранства и декора. Давайте на секунду предположим, что это шутка или ошибка. А потом отправимся в прошлое, но не очень далеко, когда на том же портале госзакупок та же ростовская администрация искала подрядчика для ремонта санузлов. Сумма лота (и начальная и конечная) составила 9,5 млн рублей, контракт уже заключен. Ну что, угадаете степень износа санузлов в ростовской мэрии с одного раза?» — написал Варламов в своем блоге.

Он приводит цифры из документов, в которых говорится, что износ санузлов также составлял 30-35%.

Блогер пишет, что в этом году ростовский бюджет должен составить 34,1 млрд рублей доходов и 36,5 млрд рублей расходов. При этом большая часть городских доходов — это налог на доход физических лиц. «И при таком дефиците бюджета у администрации есть средства на ремонт мэрии, но вот на содержание и реставрацию других городских домов, которым не повезло разместить в себе чиновников, денег нет», — отметил Варламов.

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Также он публикует подборку фотографий зданий Ростова, где выполнили реконструкцию, нарушив исторический облик. «Привлекались ли к ремонту других ростовских зданий специалисты с опытом работы по сохранению объектов культурного наследия? Знают ли, наконец, в самой мэрии, так ратующей за сохранение внутреннего убранства здания, что снаружи его уродуют стеклопакеты?» — добавил блогер.