Около 600 спасателей из 14 регионов будут работать на саммите Россия — Африка в Сочи

В Сочи для обеспечения безопасности международного саммита Россия — Африка будут работать почти 600 спасателей из 14 регионов страны

На саммите будут работать 576 спасателей и 72 единицы техники из 14 регионов России, в том числе из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии. Они будут прикрывать горный и прибрежный кластер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, международный саммит Россия — Африка пройдет в Сочи 23 и 24 октября в парке науки и искусства «Сириус». Параллельно с саммитом будет проходить экономический форум. Ожидается, что в нем примут участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.

На время саммита в Сочи грузовикам запретят ездить по трассам. Кроме того, в поселке Мирном около 300 жителей одной улицы обязали получить аккредитацию, чтобы попасть в свои дома, а позже людям порекомендовали неделю ездить на общественном транспорте.