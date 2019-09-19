В Сочи около 300 человек получат аккредитации, чтобы попасть к себе домой во время саммита Россия — Африка

В Сочи около 300 жителей одной улицы поселка Мирного обязали получить аккредитации, чтобы попасть в свои дома

Эта улица попадает в общий периметр безопасности экономического форума и саммита Россия — Африка. Об этом стало известно на заседании оргкомитета мероприятия 19 сентября.

«В начале следующей недели в поселке Мирном откроется специальный пункт аккредитации жителей. С 20 по 25 октября здесь будут работать КПП, через которые жители, работники местных магазинов и кафе, а также сотрудники экстренных и коммунальных служб смогут въезжать и выезжать круглосуточно по заранее выданным аккредитационным бейджам и пропускам», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Разъяснительная работа и подворовые обходы начнутся в поселке 21 сентября. Также для жителей разработают памятки, информационные плакаты и другие наглядные материалы. Заявки и документы на аккредитацию начнут принимать на следующей неделе после подворового обхода.

«В том числе зайдут в мини-гостиницы, чтобы предупредить собственников о временных нововведениях и при необходимости аккредитовать гостей курорта, планирующих проживание в период проведения саммита на улице Поселок Мирный», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи грузовикам запретят ездить по трассам из-за саммита Россия — Африка, который пройдет на курорте с 22 по 25 октября. Ожидается, что в нем примут участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.