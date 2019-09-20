Власти Сочи призвали горожан не ездить на своих машинах во время саммита Россия — Африка
В Сочи местным жителям порекомендовали неделю ездить на общественном транспорте во время саммита
Экономический форум и саммит Россия — Африка пройдет на курорте с 22 по 25 октября. Ожидается, что в нем примут участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.
На время саммита жителям и гостям курорта рекомендовали свести к минимуму пользование автомобилями в Адлерском районе. В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что на эту неделю усилят работу рейсовых автобусов и электричек «Ласточка». Расписание заранее опубликуют на сайте администрации города.
Кроме того, на курорте ограничат проезд частного неаккредитованного транспорта на улицы, прилегающие к Олимпийскому парку.
Как сообщали Юга.ру, на время саммита в Сочи грузовикам запретят ездить по трассам. В поселке Мирном около 300 жителей одной улицы обязали получить аккредитации, чтобы попасть в свои дома.
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