Власти Сочи призвали горожан не ездить на своих машинах во время саммита Россия — Африка

В Сочи местным жителям порекомендовали неделю ездить на общественном транспорте во время саммита

Экономический форум и саммит Россия — Африка пройдет на курорте с 22 по 25 октября. Ожидается, что в нем примут участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.

На время саммита жителям и гостям курорта рекомендовали свести к минимуму пользование автомобилями в Адлерском районе. В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что на эту неделю усилят работу рейсовых автобусов и электричек «Ласточка». Расписание заранее опубликуют на сайте администрации города.

Кроме того, на курорте ограничат проезд частного неаккредитованного транспорта на улицы, прилегающие к Олимпийскому парку.

Как сообщали Юга.ру, на время саммита в Сочи грузовикам запретят ездить по трассам. В поселке Мирном около 300 жителей одной улицы обязали получить аккредитации, чтобы попасть в свои дома.