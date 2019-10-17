В Сочи проведут саммит Россия — Африка
В Сочи 23 и 24 октября будет проходить международный саммит Россия — Африка
Мероприятие проведут в парке науки и искусства «Сириус». Параллельно с саммитом будет проходить экономический форум Россия — Африка. Ожидается, что в нем примут участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.
На саммит приедут президент РФ Владимир Путин и глава Арабской Республики Египет, председатель Африканского союза Абдельфаттах Сиси. На мероприятие пригласили глав всех государств Африканского континента, а также руководителей крупнейших региональных объединений и организаций.
Участники пленарных заседаний саммита обсудят вопросы международной политики, а также актуальные проблемы, представляющие интерес для России и государств Африки. Они рассмотрят перспективы отношений РФ со странами Африканского континента, развитию взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах. По итогам саммита примут совместную резолюцию, сообщается на сайте мероприятия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам 16 октября, что организация форума не говорит о стремлении России соперничать с Европой и Китаем в Африке: Москва хочет сотрудничать. По его словам, у нашей страны есть многое в сфере взаимовыгодного сотрудничества, что можно предложить африканским странам.
Весной президент Анголы Жоау Лоуренсу заявлял: «Встреча будет логическим продолжением политики сближения между РФ и Африкой. Россия никогда не отдалялась от Африки, она приходила к нам на помощь в самые трудные периоды. Надеюсь, что предстоящая встреча на высшем уровне будет способствовать упрочению отношений между Россией и всем континентом».
Юга.ру писали, что во время саммита Россия — Африка в Сочи грузовикам запретят ездить по трассам. В поселке Мирном около 300 жителей одной улицы обязали получить аккредитацию, чтобы они могли попасть в свои дома во время этого мероприятия. Кроме того, в дни проведения форума власти города призвали сочинцев не ездить на своих машинах.
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