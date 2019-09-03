В Сочи грузовикам запретят ездить по трассам из-за саммита Россия — Африка

На курорте с 22 по 25 октября будет проходить экономический форум и саммит Россия — Африка. Ожидается, что в нем примут участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран, писали «Известия».

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время мероприятия на федеральных трассах на территории Сочи с 21 по 27 октября не смогут проехать большегрузы. Запрет будет действовать с 6:00 до 00:00. на следующих участках:

трасса А147 от Джубги до границы с Абхазией;

дублер Курортного проспекта;

совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер — Альпика Сервис.

Руководителям предприятий курорта рекомендовали в указанный период перенести время грузоперевозки на ночные часы — с 00:00 до 6:00, сообщили 2 сентября в пресс-службе мэрии Сочи.