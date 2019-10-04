В Сочи пригласили волонтеров со знанием редких языков для работы на саммите Россия — Африка

Краснодарский край

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В Сочи провели обучение волонтеров для работы на саммите Россия — Африка, который пройдет на курорте с 22 по 25 октября

При отборе волонтеров главным критерием кроме добровольческого опыта стал хороший уровень знания языков. На определенных направлениях работы потребовались добровольцы, владеющие арабским и португальским языками. От Сочи заявки на саммит подали около 400 волонтеров — не только студенты, но и работающие жители курорта разного возраста. Всего по всей России заявки подали около 4 тыс. волонтеров, в том числе 1,5 тыс. жителей Краснодарского края.

В работу волонтера входят встреча и проводы гостей, сопровождение делегаций, информационная поддержка участников на площадках саммита, а также обеспечение транспортной логистики, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в поселке Мирном 296 жителей одной улицы обязали получить аккредитацию, чтобы попасть в свои дома в период саммита Россия — Африка. Кроме того, в дни проведения форума власти города призвали сочинцев не ездить на своих машинах и запретили грузовикам ездить по сочинским трассам.

Волонтеры Лингвистика Международные отношения Образование Сочи

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