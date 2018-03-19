Академия ФК «Краснодар» в 2018 году откроет два манежа

До конца 2018 года в Краснодаре появится два новых манежа Академии футбольного клуба «Краснодар»

Типовые здания построят на улице Калинина в районе Тургеневского моста и на Ейском шоссе в районе Витаминкомбината. Комплексы оборудуют игровыми полями, раздевалками, душевыми и зрительскими местами.

Манежи смогут принять до 1 тыс. детей в возрасте от 6 до 11 лет, сообщили в пресс-службе «быков».

Сегодня на Кубани работает 21 манеж клубной академии, в них бесплатно учится около 11 тыс. детей.