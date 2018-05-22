Галицкий снова сыграл в шахматы с воспитанниками Академии ФК «Краснодар». Один из них обыграл его

Краснодарский край

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Президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий 22 мая провел традиционный сеанс одновременной игры в шахматы с воспитанниками академии клуба

Турнир длился около трех часов, в нем приняли участие 15 юных «горожан», показавших лучший результат в отборочном раунде. Мероприятие было приурочено к празднованию окончания учебного года.

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«По итогам напряженного противостояния общий счет турнира 14:1 в пользу президента "Краснодара". Успеха в своей партии добился воспитанник Академии 2001 года рождения Павел Дашин», — сообщили в пресс-службе клуба.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году противостояние также закончилось в пользу Галицкого, однако тогда обыграть его никто не смог — итоговый счет составил 15,5:0,5.

Академия ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
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