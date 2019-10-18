В Геленджике на пороге «Магнита» поймали агрессивную змею

В Геленджике 17 октября спасатели поймали на входе в «Магнит» агрессивную змею

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В 14:25 спасателям позвонил полицейский и сообщил, что на входе в универсам «Магнит» на центральной набережной курорта находится змея. Сотрудники геленджикского отряда «Кубань-СПАС» нашли на ступеньках магазина пресмыкающееся, по окрасу похожее на гадюку. Полутораметровая змея вела себя агрессивно, постоянно ползала вверх и вниз, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС». С помощью подручных средств спасатели поймали рептилию и вывезли в лес.

Напомним, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором змея проехала на капоте машины BlaBlaCar от Темрюка до Новороссийска. Рептилия в течение всей дороги вылезала из-под капота, поднимала голову и смотрела в салон через лобовое стекло.

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