Жительница Краснодара пришла на почту с питоном на шее
В отделение «Почты России» на Красных Партизан в Краснодаре прокомментировали визит клиентки с пресмыкающимся
Случай произошел 24 июля в отделении 350012 на улице Красных Партизан, 77. Во время визита посетительницы с рептилией в отделении не было посетителей. Работники «Почты России» сняли происходящее на видео и сфотографировались со змеей.
«Девушка с питоном зашла вечером, людей уже не было. Змея была не агрессивная, никто не испугался. Некоторые сотрудники с ней даже сфотографировались», — прокомментировала порталу Юга.ру заместитель начальника отделения.
На видео владелица змеи рассказала, что ее питомец неприхотлив в еде.
«Ест два раза в месяц, можно спокойно уезжать на море дней на десять и не переживать», — рассказала девушка работникам «Почты России».
Питоны — крупные неядовитые змеи. Их средняя длина — 7 метров.
Ранее Юга.ру рассказывали, что краснодарцы активно покупают и продают необычных животных в интернете: верблюда, енота, сахарного поссума, улиток.
В июне Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за торговлю редкими животными в интернете.
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