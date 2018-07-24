Жительница Краснодара пришла на почту с питоном на шее

В отделение «Почты России» на Красных Партизан в Краснодаре прокомментировали визит клиентки с пресмыкающимся

Случай произошел 24 июля в отделении 350012 на улице Красных Партизан, 77. Во время визита посетительницы с рептилией в отделении не было посетителей. Работники «Почты России» сняли происходящее на видео и сфотографировались со змеей.

«Девушка с питоном зашла вечером, людей уже не было. Змея была не агрессивная, никто не испугался. Некоторые сотрудники с ней даже сфотографировались», — прокомментировала порталу Юга.ру заместитель начальника отделения.

На видео владелица змеи рассказала, что ее питомец неприхотлив в еде.

«Ест два раза в месяц, можно спокойно уезжать на море дней на десять и не переживать», — рассказала девушка работникам «Почты России».