Житель Крымского района нашел у себя в подвале змей

В Крымском районе спасатели поймали четырех змей в доме местного жителя

К сотрудникам «Кубань-Спас» обратился мужчина и рассказал, что нашел змей в подвале своего дома в селе Молдаванском.

Прибывшие на место спасатели отловили четырех змей и увезли за пределы села. По предварительным данным, это были неядовитые животные, внешне похожие на желтобрюхого полоза из семейства ужеобразных, сообщили 16 ноября в пресс-службе «Кубань-Спас».