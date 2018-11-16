Житель Крымского района нашел у себя в подвале змей
Краснодарский край Ксения Мареич
В Крымском районе спасатели поймали четырех змей в доме местного жителя
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К сотрудникам «Кубань-Спас» обратился мужчина и рассказал, что нашел змей в подвале своего дома в селе Молдаванском.
Прибывшие на место спасатели отловили четырех змей и увезли за пределы села. По предварительным данным, это были неядовитые животные, внешне похожие на желтобрюхого полоза из семейства ужеобразных, сообщили 16 ноября в пресс-службе «Кубань-Спас».
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