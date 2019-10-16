На Кубани змея проехала на капоте машины более 100 км
В октябре в сети появилось видео, на котором змея преодолела на капоте автомобиля путь от Темрюка до Новороссийска
Пресмыкающееся перевезла машина BlaBlaCar, которая везла пассажиров из Темрюка в Новороссийск. На видео, которое снял водитель, видно, как змея сначала частично вылезла из-под капота, а затем полностью выбралась на переднюю часть автомобиля. Ее длина достигала примерно 1,5 метра.
Автор видео Роман Ходжоян написал, что змея в течение всей дороги вылезала из-под капота, поднимала голову и смотрела в салон через лобовое стекло. Когда машина останавливалась, животное забиралось внутрь.
На юге России змей нередко встречают не в тех местах, где их ожидают увидеть. В Крымском районе местный житель нашел четырех змей в собственном подвале. А в Краснодаре однажды женщина пришла в отделение почты с питоном на шее. В конце осени 2017 года жители Сочи сталкивались в центре курорта с крупныим змеями, появление которых связали с теплой погодой.
Змеи — не единственные животные, которых находят под капотом машины. В ноябре 2017 года в Ставрополье слесари разобрали машину, чтобы достать котенка, забравшегося под капот. Через год, в ноябре 2018 года, на Дагестанской таможне под капотом иномарки нашли трех краснокнижных соколов-сапсанов. У птиц были связаны тела и закрыты глаза и уши.
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