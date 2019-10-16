На Кубани змея проехала на капоте машины более 100 км

В октябре в сети появилось видео, на котором змея преодолела на капоте автомобиля путь от Темрюка до Новороссийска

Пресмыкающееся перевезла машина BlaBlaCar, которая везла пассажиров из Темрюка в Новороссийск. На видео, которое снял водитель, видно, как змея сначала частично вылезла из-под капота, а затем полностью выбралась на переднюю часть автомобиля. Ее длина достигала примерно 1,5 метра. Автор видео Роман Ходжоян написал, что змея в течение всей дороги вылезала из-под капота, поднимала голову и смотрела в салон через лобовое стекло. Когда машина останавливалась, животное забиралось внутрь.

Читайте также: Жителя Лабинского района во время рыбалки 37 раз покусали змеи