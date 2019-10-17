Глава ФСБ предложил регламентировать запуски дронов

«Первые шаги были сделаны в этом направлении, это было сделано по решению соответствующих структур правительства. Я полагаю, мы этот вопрос будем поднимать и на уровень законодателя», — отметил Бортников на пресс-подходе по итогам XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ.

Глава ведомства обратил внимание, что сейчас беспилотник может свободно купить каждый.

«Все зависит от того, с какой целью тот или иной человек приобретает эту машинку, что он собирается делать — просто вести съемку местности либо цеплять к нему какие-то непонятные штучки и потом сбрасывать их на головы людей», — отметил Бортников.