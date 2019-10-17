Глава ФСБ предложил регламентировать запуски дронов
Директор ФСБ России Александр Бортников 17 октября в Сочи предложил регламентировать использование беспилотников в России
«Первые шаги были сделаны в этом направлении, это было сделано по решению соответствующих структур правительства. Я полагаю, мы этот вопрос будем поднимать и на уровень законодателя», — отметил Бортников на пресс-подходе по итогам XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ.
Глава ведомства обратил внимание, что сейчас беспилотник может свободно купить каждый.
«Все зависит от того, с какой целью тот или иной человек приобретает эту машинку, что он собирается делать — просто вести съемку местности либо цеплять к нему какие-то непонятные штучки и потом сбрасывать их на головы людей», — отметил Бортников.
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Ранее, в докладе на совещании, глава ФСБ заявил, что повышение летных характеристик дронов, их способность доставлять различные грузы и действовать автономным «роем» станет реальным вызовом уже в ближайшее время.
Как сообщали Юга.ру, в марте в Министерстве внутренних дел России заявили, что для борьбы с несанкционированными полетами беспилотников можно привлекать орлов. В 2018 году Минтранс предложил сбивать дроны за несанкционированные полеты.
Напомним, в 2016 году в России были приняты изменения в Воздушный кодекс, согласно которым летательные аппараты весом более 250 граммов должны быль зарегистрированы, и на каждый полет требуется получить соответствующее разрешение. Несанкционированные полеты на радиоуправляемых самолетах, вертолетах, дронах и коптерах физическими лицами вне помещений запрещены. Нарушителям грозят штрафы.
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