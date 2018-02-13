Минтранс предложил сбивать дроны за несанкционированные полеты

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Минтранс РФ готовит законопроект, предлагающий сбивать беспилотники за несанкционированное использование воздушного пространства

Информацию о подготовке документа ведомство разметило на сайте regulation.gov.ru. В министерстве отметили, что законопроект направлен на предотвращение угрозы «применения беспилотников в целях совершения террористических актов и иных противоправных действий».

«В рамках законопроекта предлагается разработать положения, предусматривающие то, что беспилотные воздушные суда, осуществляющие полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены», — говорится в материалах.

Также предлагается конкретизировать в законодательстве определения «использование воздушного пространства» и «аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов».

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Полномочиями по контролю за соблюдением этих правил предлагается наделить МВД и Росгвардию.

Публичное обсуждение продлится до 27 февраля. В случае одобрения закон может вступить в силу в феврале 2019 года.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством, любой беспилотный летательный аппарат является воздушным судном, вследствие чего летательные аппараты весом более 250 граммов должны быль зарегистрированы, и на каждый полет требуется получить соответствующее разрешение. Несанкционированные полеты на радиоуправляемых самолетах, вертолетах, дронах и коптерах физическими лицами вне помещений запрещены.

Законодательство
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