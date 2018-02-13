Минтранс предложил сбивать дроны за несанкционированные полеты

Минтранс РФ готовит законопроект, предлагающий сбивать беспилотники за несанкционированное использование воздушного пространства

Информацию о подготовке документа ведомство разметило на сайте regulation.gov.ru. В министерстве отметили, что законопроект направлен на предотвращение угрозы «применения беспилотников в целях совершения террористических актов и иных противоправных действий».

«В рамках законопроекта предлагается разработать положения, предусматривающие то, что беспилотные воздушные суда, осуществляющие полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены», — говорится в материалах.

Также предлагается конкретизировать в законодательстве определения «использование воздушного пространства» и «аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов».