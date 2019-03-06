МВД хочет использовать орлов, чтобы сбивать беспилотники

В Министерстве внутренних дел России 5 марта заявили, что для борьбы с несанкционированными полетами беспилотников можно привлекать орлов

В начале года в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, который разрешает Федеральной службе охраны, Росгвардии, МВД и Федеральной службе безопасности уничтожать и повреждать беспилотники. Проект подразумевает, что силовики смогут подавлять сигналы дистанционного управления для пресечения несанкционированного нахождения беспилотников в воздухе.

Об этом рассказал эксперт, представитель МВД России Давид Громов.

«Есть метод использования птиц, орлов. Это серьезно, это натасканная птица, которая может сбивать дрон и приземляться с ним», — цитирует РИА «Новости» Громова.

Громов пояснил, что один из способов для борьбы с беспилотниками подразумевает привлечение птиц.

Такие меры предлагают ввести, чтобы повысить безопасность массовых мероприятий, аэропортов, морских портов, железнодорожных вокзалов, магистралей.

Он добавил, что дроны можно сбивать с помощью специальной сети, запущенной с Земли или с другого беспилотника. Также можно подавлять радиосигналы от оператора.

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