На министра спорта Ставрополья завели уголовное дело

Следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Ставропольского края, подозреваемого в превышении должностных полномочий __________ Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю @skrusprom.sledcom возбудил уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке технического задания, определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта от лица государственного заказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования для общефизической подготовки. Инвентарь приобретался для «Ставропольского училища олимпийского резерва» в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Впоследствии именно вышеупомянутая коммерческая организация выиграла аукцион и заключила государственный контракт на сумму свыше 14 миллионов рублей. При этом выяснилось, что рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 миллионов рублей. Остальные деньги были похищены. Причиненный государству ущерб составил более 6 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено СКР по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. По месту жительства и работы Маркова следователи СКР и оперативники провели обыски, в ходе которых изъяли документацию по оказанию услуг в рамках государственного контракта. Расследование уголовного дела продолжается. _______________ #СКРФ #Следственныйкомитет #СКР #СКРоссии #скр26 #ставропольскийкрай #следкомставрополь #Ставрополь #аукцион #госконтракт #госзакупки