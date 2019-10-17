На министра спорта Ставрополья завели уголовное дело

Министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков попал под следствие за превышение полномочий

По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке техзадания, определению и обоснованию цены контракта от лица госзаказчика, чтобы провести аукцион на закупку спортивного оборудования. Инвентарь приобретался для Ставропольского училища олимпийского резерва в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы».

В дальнейшем именно эта компания выиграла аукцион и заключила госконтракт на сумму более 14 млн рублей. При этом рыночная стоимость поставленного оборудования составила около 8 млн рублей, остальные деньги были похищены.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. 17 октября по месту жительства и работы Маркова прошли обыски, в ходе которых следователи и оперативники изъяли документацию по оказанию услуг в рамках госконтракта.

В отношении Маркова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.