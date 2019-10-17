На министра спорта Ставрополья завели уголовное дело
Министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков попал под следствие за превышение полномочий
По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке техзадания, определению и обоснованию цены контракта от лица госзаказчика, чтобы провести аукцион на закупку спортивного оборудования. Инвентарь приобретался для Ставропольского училища олимпийского резерва в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы».
В дальнейшем именно эта компания выиграла аукцион и заключила госконтракт на сумму более 14 млн рублей. При этом рыночная стоимость поставленного оборудования составила около 8 млн рублей, остальные деньги были похищены.
Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. 17 октября по месту жительства и работы Маркова прошли обыски, в ходе которых следователи и оперативники изъяли документацию по оказанию услуг в рамках госконтракта.
В отношении Маркова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.
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Следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Ставропольского края, подозреваемого в превышении должностных полномочий __________ Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю @skrusprom.sledcom возбудил уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке технического задания, определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта от лица государственного заказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования для общефизической подготовки. Инвентарь приобретался для «Ставропольского училища олимпийского резерва» в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Впоследствии именно вышеупомянутая коммерческая организация выиграла аукцион и заключила государственный контракт на сумму свыше 14 миллионов рублей. При этом выяснилось, что рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 миллионов рублей. Остальные деньги были похищены. Причиненный государству ущерб составил более 6 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено СКР по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. По месту жительства и работы Маркова следователи СКР и оперативники провели обыски, в ходе которых изъяли документацию по оказанию услуг в рамках государственного контракта. Расследование уголовного дела продолжается. _______________ #СКРФ #Следственныйкомитет #СКР #СКРоссии #скр26 #ставропольскийкрай #следкомставрополь #Ставрополь #аукцион #госконтракт #госзакупки
Как писали Юга.ру, в прошлом году под следствие попала министр спорта Кубани Людмила Чернова. В конце апреля 2018 года Чернову заподозрили в незаконных выплатах 886 млн рублей на счет ФК «Кубань», эпизоды относятся к 2012 и 2013 годам. На чиновницу завели уголовное дело о превышении полномочий, ее поместили под домашний арест.
Позже стало известно, что уголовное дело прекратили и Чернову освободили. Однако 5 сентября 2018-го источник сообщил, что она снова находится под следствием. В октябре стало известно, что обвинения сняты повторно. В декабре расследование возобновили в третий раз.
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