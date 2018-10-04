С министра спорта Кубани Черновой повторно сняли подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями
Полиция прекратила расследование уголовного дела в отношении министра физической культуры и спорта Людмилы Черновой, которую подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями
Главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю 30 сентября прекратило уголовное дело в отношении Черновой по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность) в связи с отсутствием состава преступления.
За главой минспорта признано право на реабилитацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не прокомментировали ситуацию.
Как писали Юга.ру, Чернову в апреле заподозрили в незаконных выплатах 886 млн рублей на счет ФК «Кубань». Эпизоды относятся к 2012 и 2013 годам. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). В мае министра поместили под домашний арест.
В конце августа дело в отношении Черновой закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Ее отпустили из-под домашнего ареста. Однако в сентябре расследование возобновили.
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