С министра спорта Кубани Черновой повторно сняли подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями

Краснодарский край

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Полиция прекратила расследование уголовного дела в отношении министра физической культуры и спорта Людмилы Черновой, которую подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями

Главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю 30 сентября прекратило уголовное дело в отношении Черновой по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность) в связи с отсутствием состава преступления.

За главой минспорта признано право на реабилитацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не прокомментировали ситуацию.

Как писали Юга.ру, Чернову в апреле заподозрили в незаконных выплатах 886 млн рублей на счет ФК «Кубань». Эпизоды относятся к 2012 и 2013 годам. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). В мае министра поместили под домашний арест.

В конце августа дело в отношении Черновой закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Ее отпустили из-под домашнего ареста. Однако в сентябре расследование возобновили.

Людмила Чернова Чиновники
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