С министра спорта Кубани Черновой повторно сняли подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями

Полиция прекратила расследование уголовного дела в отношении министра физической культуры и спорта Людмилы Черновой, которую подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не прокомментировали ситуацию.

За главой минспорта признано право на реабилитацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю 30 сентября прекратило уголовное дело в отношении Черновой по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность) в связи с отсутствием состава преступления.

Как писали Юга.ру, Чернову в апреле заподозрили в незаконных выплатах 886 млн рублей на счет ФК «Кубань». Эпизоды относятся к 2012 и 2013 годам. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). В мае министра поместили под домашний арест.

В конце августа дело в отношении Черновой закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Ее отпустили из-под домашнего ареста. Однако в сентябре расследование возобновили.