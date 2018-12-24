На Кубани в третий раз возобновили расследование дела против экс-министра спорта Черновой

Уголовное дело в отношении покинувшей пост министра спорта Краснодарского края Людмилы Черновой, подозреваемой в незаконном финансировании ФК «Кубань» из краевого бюджета, возобновили в третий раз

Позже стало известно, что уголовное дело прекратили и Чернову выпустили из-под ареста. Однако в сентябре стало известно что она снова находится под следствием, а в октябре — что обвинения сняты повторно .

Как писали Юга.ру, в конце апреля Чернову заподозрили в незаконных выплатах 886 млн рублей на счет ФК «Кубань», эпизоды относятся к 2012 и 2013 годам. Возбудили уголовное дело о превышении полномочий, чиновницу поместили под домашний арест.

В ведомстве добавили, что в адрес ГУ МВД по Краснодарскому краю направили представление об устранении нарушений в расследовании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

Согласно материалам дела, Чернова подозревается в выделении субсидий «Кубани» по программе, средства которой могли быть выделены только некоммерческим организациям, а клуб являлся на тот момент коммерческим.

Предыдущее постановление о прекращении дела прокуратура отменила. Тогда полиция не нашла состава преступления по статье 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), так как министерством спорта края «(вероятно ошибочно) выставлен только один код вида расходов "Субсидии некоммерческим организациям", но на финансирование ФК "Кубань" имелось правовое основание — постановление губернатора Краснодарского края» (Александра Ткачева). Таким образом, следователь не установил корыстную заинтересованность Черновой в перечислении субсидий — фактов хищения бюджета или получения взяток также не выявлено.

При этом прокуратура заявила, что это, тем не менее, нецелевое использование бюджетных средств, то есть обвинения должны были переквалифицировать на статью 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), а в качестве потерпевшего должна была предстать краевая администрация.

Адвокат Людмилы Черновой Александр Шутков в свою очередь пояснил, что определяющим в ситуации является цель расходования денежных средств.

«В данном случае они были потрачены по целевому назначению в соответствии с постановлением бывшего губернатора. Как в такой ситуации от следователя можно требовать признать администрацию края потерпевшим, если преступления не совершалось? Один из сотрудников администрации края, виновный в путанице с пресловутыми кодами бюджетной классификации, привлечен к дисциплинарной ответственности, инцидент исчерпан», — сказал Шутков.

В постановлении полиции указано, что за неправильное выставление кода на перечисление бюджетных средств к дисциплинарной ответственности в 2014 году привлекли начальника планово-экономического отдела. Выводов о нецелевом использовании бюджетных средств в ходе проверки сделано не было.