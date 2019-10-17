В России камеры фиксации скорости планируют встроить в мигалки патрульных машин
В ГИБДД в октябре представили новые камеры фиксации скорости, встроенные в проблесковые маячки патрульных автомобилей
Новые устройства представили на выставке «Дорога-2019». Ими планируется заменить треноги, которые сейчас фиксируют нарушения и вызывают много претензий со стороны водителей.
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По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Также с новыми устройствами должны уменьшиться претензии со стороны граждан.
Новые камеры называются «Кордон.Про-М». Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД измеряет скорость не только в стационарном и передвижном режимах, но также и на борту движущегося транспорта, сообщили Autonews. По словам Черникова, устройства могут появиться на новых машинах в 2020 году — они снимают все вокруг на 360 градусов, записывают видео и замеряют скорость. Подобные технологии подсмотрели у полиции в Азербайджане.
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Ранее Юга.ру рассказывали о других инициативах и новосседениях в ПДД. Так, в России планируют уменьшить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей. В апреле в ГИБДД предложили увеличить размер штрафа за минимальное превышение скорости. В июле на сайте Государственной автоинспекции России в тестовом режиме заработал раздел с картой всех дорожных камер фотовидеофиксации.
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