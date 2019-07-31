На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

На сайте Государственной автоинспекции России в тестовом режиме заработал раздел с картой всех дорожных камер фотовидеофиксации

На сайте Госавтоинспекции в тестовом режиме начал работать новый интерактивный раздел, в котором собрали всю информацию о местах размещения работающих в автоматическом режиме средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, пишет RT со ссылкой на ГИБДД России.

Чтобы посмотреть размещенные на дороге камеры, нужно с главной страницы сайта перейти в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать регион России, а затем на интерактивной карте найти нужную область.