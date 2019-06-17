Путин ужесточил наказание за пьяные ДТП

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Правки в статью 264 УК РФ (Нарушение ПДД) предусматривают, что если ДТП, совершенное пьяным человеком, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью жертвы, водителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас — до 4 лет). Если человек погиб, водителя могут отправить в колонию на срок от 5 до 12 лет (сейчас максимум — 7), если погибли два и более человек — от 8 до 15 лет (сейчас — от 4 до 9 лет). Таким образом, пьяное ДТП со смертельным исходом приравнивается к умышленному убийству.

Состояние опьянения будут определять по результатам судмедэкспертизы. Согласно КоАП, концентрация алкоголя для признания состояния опьянения должна составлять от 0,3 г на 1 л крови.