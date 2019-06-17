Путин ужесточил наказание за пьяные ДТП
Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, совершенных по вине нетрезвых водителей
Документ опубликован на портале правовой информации.
Правки в статью 264 УК РФ (Нарушение ПДД) предусматривают, что если ДТП, совершенное пьяным человеком, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью жертвы, водителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас — до 4 лет). Если человек погиб, водителя могут отправить в колонию на срок от 5 до 12 лет (сейчас максимум — 7), если погибли два и более человек — от 8 до 15 лет (сейчас — от 4 до 9 лет). Таким образом, пьяное ДТП со смертельным исходом приравнивается к умышленному убийству.
Состояние опьянения будут определять по результатам судмедэкспертизы. Согласно КоАП, концентрация алкоголя для признания состояния опьянения должна составлять от 0,3 г на 1 л крови.
Как писали Юга.ру, с просьбой внести поправки в статью 264 УК РФ в июле 2018 года в правительство обратился правозащитник Марат Аманлиев. Он пояснил, что садясь в автомобиль в состоянии опьянения, водитель осознает все последствия и риски для него и других участников движения. Следовательно, совершенное ДТП с пострадавшими является умышленным преступлением. В апреле документ внесли в Госдуму.
По данным ГИБДД, в 2018 году в России по вине пьяных водителей произошло 14,5 тыс. ДТП, в которых погибли 4,6 тыс. человек и 22,4 тыс. пострадали.
По словам зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрия Синельщикова, ужесточение ответственности сегодня — один из важнейших инструментов влияния на пьяных водителей, передает RT.
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