В России собираются уменьшить размеры парковочных мест для машин

Такая инициатива поможет создать парковочные места на узких дорогах, а также увеличит число платных парковок, что принесет дополнительный доход в бюджеты городов. Об этом рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на полметра в ширину и на 0,3 метра — в длину. Сейчас габариты парковочных мест для легковушек составляют 5,3 на 2,5 метра, пишет RT.