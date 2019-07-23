В России собираются уменьшить размеры парковочных мест для машин

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В России планируют уменьшить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей

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Такая инициатива поможет создать парковочные места на узких дорогах, а также увеличит число платных парковок, что принесет дополнительный доход в бюджеты городов. Об этом рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на полметра в ширину и на 0,3 метра — в длину. Сейчас габариты парковочных мест для легковушек составляют 5,3 на 2,5 метра, пишет RT.

По мнению экспертов, такие меры не решат нехватку парковочных мест у социальных объектов. Однако, по словам Шумского, стандарт хотят утвердить уже в ноябре.

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