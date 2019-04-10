ГИБДД хочет в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч
В ГИБДД в апреле предложили увеличить размер штрафа за минимальное превышение скорости
В ведомстве предложили ввести административную ответственность за превышение скорости на 10-20 км/ч, но отложить это как минимум на два года. За это время планируется промониторить скоростные режимы и привести обстановку дорог в соответствие реальным условиям.
Также в ГИБДД хотят увеличить штраф за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч и довести этот штраф до 3 тыс. рублей, пишет RT.
Сейчас штраф за такое нарушение составляет 500 рублей.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года ГИБДД одобрило отмену нештрафуемого порога за превышение скорости. В феврале 2019-го Минтранс предложил ввести штраф за превышение допустимой скорости на 10-20 км/ч.
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