ГИБДД хочет в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч

В ГИБДД в апреле предложили увеличить размер штрафа за минимальное превышение скорости

В ведомстве предложили ввести административную ответственность за превышение скорости на 10-20 км/ч, но отложить это как минимум на два года. За это время планируется промониторить скоростные режимы и привести обстановку дорог в соответствие реальным условиям.

Также в ГИБДД хотят увеличить штраф за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч и довести этот штраф до 3 тыс. рублей, пишет RT.

Сейчас штраф за такое нарушение составляет 500 рублей.