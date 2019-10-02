В ГИБДД рассказали, когда не должны назначать штрафы с камер

В ГИБДД заявили, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время непогоды

Штрафы с камер не должны выноситься, если водитель нарушил правила дорожного движения в непогоду, если на дороге не было предупреждающих знаков или на работу камеры уже неоднократно жаловались. Такие указания ГИБДД направила в регионы.

По мнению ведомства, нововведения должны исключить проблемы в работе систем автоматической фиксации нарушений. При этом эксперты отметили, что документ не имеет юридической силы и на его основании штрафы невозможно отменить.

К случаям, при которых штрафы не должны выносить, а камеры должны быть отключены, относятся:

непогода, когда невозможно получить качественную фотографию;

отсутствие табличек 8.23 «Фотовидеофиксация» или такой же разметки перед стационарной камерой;

многократные жалобы граждан на неточность работы конкретной камеры;

отключение светофоров и введение управления движением регулировщиком;

проведение дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости).

По данным «Коммерсанта», около 25% всех фотографий с камер нельзя использовать для вынесения постановлений.