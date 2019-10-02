В ГИБДД рассказали, когда не должны назначать штрафы с камер
В ГИБДД заявили, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время непогоды
Читайте также:
Штрафы с камер не должны выноситься, если водитель нарушил правила дорожного движения в непогоду, если на дороге не было предупреждающих знаков или на работу камеры уже неоднократно жаловались. Такие указания ГИБДД направила в регионы.
По мнению ведомства, нововведения должны исключить проблемы в работе систем автоматической фиксации нарушений. При этом эксперты отметили, что документ не имеет юридической силы и на его основании штрафы невозможно отменить.
К случаям, при которых штрафы не должны выносить, а камеры должны быть отключены, относятся:
- непогода, когда невозможно получить качественную фотографию;
- отсутствие табличек 8.23 «Фотовидеофиксация» или такой же разметки перед стационарной камерой;
- многократные жалобы граждан на неточность работы конкретной камеры;
- отключение светофоров и введение управления движением регулировщиком;
- проведение дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости).
По данным «Коммерсанта», около 25% всех фотографий с камер нельзя использовать для вынесения постановлений.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.