В Дагестане под капотом машины нашли краснокнижных соколов

В Дагестане сотрудники таможни 12 ноября нашли под капотом автомобиля соколов-сапсанов

На Магарамкентском таможенном посту сотрудники ФТС и УФСБ по Республике Дагестан во время досмотра автомобиля Volkswagen Sharan нашли трех птиц. Краснокнижные соколы-сапсаны находились под капотом машины, следовавшей из России в Азербайджан.

Птиц изъяли. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда особо ценных диких животных), сообщает пресс-служба ФТС Республики Дагестан.

Сапсан — хищная птица семейства соколиных, считается самой быстрой в мире. По оценкам специалистов, в нападении она способна развивать скорость свыше 322 км/ч.