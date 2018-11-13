В Дагестане под капотом машины нашли краснокнижных соколов

Дагестан

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В Дагестане сотрудники таможни 12 ноября нашли под капотом автомобиля соколов-сапсанов

На Магарамкентском таможенном посту сотрудники ФТС и УФСБ по Республике Дагестан во время досмотра автомобиля Volkswagen Sharan нашли трех птиц. Краснокнижные соколы-сапсаны находились под капотом машины, следовавшей из России в Азербайджан.

Птиц изъяли. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда особо ценных диких животных), сообщает пресс-служба ФТС Республики Дагестан.

Сапсан — хищная птица семейства соколиных, считается самой быстрой в мире. По оценкам специалистов, в нападении она способна развивать скорость свыше 322 км/ч.

Животные Контрабанда Птицеводство Таможня ФСБ
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