Сотрудники кубанского завода, на котором произошла перестрелка, пожаловались на задержку зарплаты
Работники завода «Кубанские деликатесы», на котором произошла перестрелка, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину и попросили разобраться в конфликте
Утром 4 октября вооруженные люди ворвались на предприятие. Они ранив из пистолета трех охранников. Захватчики взяли в заложники находившихся внутри сотрудников, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
Полиция назвала причиной произошедшего спор между хозяйствующими субъектами, а глава Славянского район объяснил, что конфликт произошел между двумя учредителями.
Сейчас завод опечатан. Работники завода обратились к Путину и попросили урегулировать конфликт. В письме они рассказали свою версию произошедшего.
Завод основал в 2003 году Иван Радченко. В 2007 году его партнером стал Владимир Скрипка. По словам сотрудников, команда Скрипки управляла заводом с 2011 по 2014 годы. В это время предприятие понесло убытки. С 2014 года гендиректором «Кубанских деликатесов» был Дмитрий Федоров. Работники отмечают, что при нем экономическая ситуация завода улучшилась.
В июне 2019 года Радченко умер. Скрипка потребовал Федорова покинуть свой пост, однако тот отказался. После этого между руководством начались конфликты. Штат сотрудников сократили с 122 до 40 человек. Работники предприятия не могут получить заработную плату за два месяца. Кроме того, попыток захвата завода было несколько, говорится в письме к президенту.
Свои подписи под обращением поставили 15 работников.
Юга.ру писали, что участников конфликта задержали в день перестрелки, уголовное дело завели по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинения телесных повреждений, совершенное с применением оружия) и два дела по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия).
7 октября суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал задержанным меру пресечения — подписку о невыезде.
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