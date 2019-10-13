Сотрудники кубанского завода, на котором произошла перестрелка, пожаловались на задержку зарплаты

Утром 4 октября вооруженные люди ворвались на предприятие. Они ранив из пистолета трех охранников. Захватчики взяли в заложники находившихся внутри сотрудников, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

Сейчас завод опечатан. Работники завода обратились к Путину и попросили урегулировать конфликт. В письме они рассказали свою версию произошедшего.

Завод основал в 2003 году Иван Радченко. В 2007 году его партнером стал Владимир Скрипка. По словам сотрудников, команда Скрипки управляла заводом с 2011 по 2014 годы. В это время предприятие понесло убытки. С 2014 года гендиректором «Кубанских деликатесов» был Дмитрий Федоров. Работники отмечают, что при нем экономическая ситуация завода улучшилась.

В июне 2019 года Радченко умер. Скрипка потребовал Федорова покинуть свой пост, однако тот отказался. После этого между руководством начались конфликты. Штат сотрудников сократили с 122 до 40 человек. Работники предприятия не могут получить заработную плату за два месяца. Кроме того, попыток захвата завода было несколько, говорится в письме к президенту.

Свои подписи под обращением поставили 15 работников.