Кубанская полиция назвала предварительную причину вооруженного захвата консервного завода
В управлении МВД по Краснодарскому краю прокомментировали захват завода «Кубанские деликатесы», который произошел утром 4 октября
По предварительным данным, конфликт произошел из-за спора между хозяйствующими субъектами, он возник между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что утром в полицию поступило сообщение о выстрелах на улице Красной в Славянске-на-Кубани. Сейчас на месте работает руководство ОМВД России по Славянскому району.
Напомним, утром 4 октября восемь вооруженных человек с огнестрельным оружием ворвались на территорию завода, расстреляли двоих охранников и попытались взять предприятие «Кубанские деликатесы» под свой контроль.
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