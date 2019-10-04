Кубанская полиция назвала предварительную причину вооруженного захвата консервного завода

В управлении МВД по Краснодарскому краю прокомментировали захват завода «Кубанские деликатесы», который произошел утром 4 октября

По предварительным данным, конфликт произошел из-за спора между хозяйствующими субъектами, он возник между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что утром в полицию поступило сообщение о выстрелах на улице Красной в Славянске-на-Кубани. Сейчас на месте работает руководство ОМВД России по Славянскому району.

Напомним, утром 4 октября восемь вооруженных человек с огнестрельным оружием ворвались на территорию завода, расстреляли двоих охранников и попытались взять предприятие «Кубанские деликатесы» под свой контроль.