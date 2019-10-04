На Кубани произошел вооруженный рейдерский захват консервного завода
В Славянском районе вооруженные мужчины 4 октября захватили завод «Кубанские деликатесы»
Восемь человек с огнестрельным оружием утром ворвались на территорию завода, расстреляли двоих охранников и попытались взять завод «Кубанские деликатесы» под свой контроль. Захватчики попытались взять сотрудников предприятия в заложники, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри здания. Сейчас с ними ведут переговоры, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По предварительным данным, одного охранника ранили в голову. Пострадавших госпитализировали. На предприятии также подтвердили информацию о захвате.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что вся информация о происшествии сейчас уточняется.
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