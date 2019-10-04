После попытки вооруженного захвата завода на Кубани возбудили несколько дел

Краснодарский край

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Полиция возбудила уголовные дела после конфликта с перестрелкой на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани

Утром 4 октября несколько вооруженных мужчин ворвались на завод, предварительно ранив из пистолета трех охранников. Полиция назвала это спором между хозяйствующими субъектами, а глава Славянского район объяснил, что конфликт произошел между двумя учредителями.

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«В настоящее время все участники конфликта задержаны, с ними работают сотрудники полиции. Оружие изъято. Назначен ряд экспертиз», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинения телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья, совершенное с применением оружия) и два дела по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия).

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Бизнес-сообщество Полиция Славянский район Стрельба

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