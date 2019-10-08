Участников перестрелки на консервном заводе на Кубани отпустили под подписку о невыезде
Суд 7 октября отпустил под подписку о невыезде участников конфликта со стрельбой на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани
Вооруженные люди ворвались на завод утром 4 октября, ранив из пистолета трех охранников. Захватчики взяли в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
Полиция назвала причиной произошедшего спор между хозяйствующими субъектами, а глава Славянского район объяснил, что конфликт произошел между двумя учредителями.
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В тот же день участников конфликта задержали, уголовное дело возбудили по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинения телесных повреждений, совершенное с применением оружия) и два дела по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия).
7 октября суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал задержанным меру пресечения, не связанную с заключением под стражу — подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. При этом количество задержанных в ведомстве не уточнили.
По данным сервиса проверки и анализа юридических лиц «Руспрофайл», у завода «Кубанские деликатесы» два учредителя — Иван Радченко и Владимир Скрипка. Доля каждого из них составляет 50%, или 22,5 млн рублей. Сейчас предприятие участвует в судебных процессах в статусе ответчика на общую сумму в 13,5 млн рублей. В конце июля генеральным директором завода стал Александр Блинков.
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