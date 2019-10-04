«Там два учредителя поругались». Глава Славянского района прокомментировал захват завода

Краснодарский край

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Глава Славянского района Роман Синяговский 4 октября рассказал о вооруженном захвате консервного завода

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Утром 4 октября восемь мужчин с оружием ворвались на территорию завода «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани, расстреляли охранников и забаррикадировались внутри здания. По данным полиции, конфликт произошел между хозяйствующими субъектами.

Первоначально сообщалось о двух пострадавших в результате стрельбы, однако глава района уточнил, что пострадали три человека, двоим из них не понадобилась госпитализация. По его словам, нападавшие стреляли из травматического пистолета.

«Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой попытался привести свой», — рассказал он ТАСС.

По данным сервиса проверки и анализа юридических лиц «Руспрофайл», у завода «Кубанские деликатесы» два учредителя — Иван Радченко и Владимир Скрипка. Доля каждого из них составляет 50%, или 22,5 млн рублей. Сейчас предприятие участвует в судебных процессах в статусе ответчика на общую сумму в 13,5 млн рублей. В конце июля генеральным директором завода стал Александр Блинков.

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