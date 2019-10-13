Галицкий выступит на форуме «Дело за малым» в Краснодаре

Бизнесмен Сергей Галицкий выступит на форуме для предпринимателей «Дело за малым», который проведут в Краснодаре 18 и 19 октября

На странице мероприятия в инстаграме отметили, что выступление Галицкого — это показатель уровня и важности форума для кубанского бизнеса.

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«Для нас его "да" — это огромный кредит доверия», — говорится в сообщении.

Бизнесмен посетит форум «Дело за малым» во второй раз. Первый раз он выступил на нем в 2016 году. Тогда он заявил, что государство вообще ничего не должно бизнесу.