Галицкий выступит на форуме «Дело за малым» в Краснодаре

Краснодарский край

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Бизнесмен Сергей Галицкий выступит на форуме для предпринимателей «Дело за малым», который проведут в Краснодаре 18 и 19 октября

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На странице мероприятия в инстаграме отметили, что выступление Галицкого — это показатель уровня и важности форума для кубанского бизнеса.

«Для нас его "да" — это огромный кредит доверия», — говорится в сообщении.

Бизнесмен посетит форум «Дело за малым» во второй раз. Первый раз он выступил на нем в 2016 году. Тогда он заявил, что государство вообще ничего не должно бизнесу.

Смотрите фоторепортаж:

В этом году главная тема форума — человеческий капитал. Организаторы «Дело за малым!» проведут пять бизнес-игр, среди них — утопия по проектам Илона Маска. Напомним, что в сентябре по дороге к офису SpaceX в Калифорнии появились билборды с приглашением Илона Маска на форум «Дело за малым». Предприниматель отреагировал уже на следующий день, ответив в твиттере на приглашение по-русски. В свою очередь Иван Ургант предположил, что Маск приедет на Кубань развивать казачество. 

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