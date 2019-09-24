«Kak tebe takoe?» Около офиса SpaceX установили билборды с приглашением Илона Маска в Краснодар
Около офиса компании SpaceX американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска появились баннеры, приглашающие его принять участие в форуме для малого бизнеса в Краснодаре
Офис SpaceX находится в калифорнийском городе Хоторн. По дороге к нему появились билборды, которые явно установили для того, чтобы их заметил сам Маск — там есть его фото, обращение к нему, легендарная надпись «Kak tebe takoe?». На заднем плане на этих кадрах виднеется ракета Falcon.
Таким образом Маска зовут на форум «Дело за малым» для представителей малого и среднего бизнеса, который пройдет в Краснодаре в октябре. Сайт, название которого размещено на баннерах, посвящен приглашению Маска на мероприятие. Там даже есть трогательный клип на эту тему.
Организатором форума выступает краевая администрация. А кто разместил билборды — пока неизвестно.
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