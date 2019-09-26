Илон Маск отреагировал на билборды с приглашением в Краснодар
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск 25 сентября по-русски прокомментировал появление возле его компании SpaceX билбордов с приглашением в Краснодар
Офис SpaceX находится в калифорнийском городе Хоторн. По дороге к нему появились билборды, приглашающие бизнесмена на форум «Дело за малым» для представителей малого и среднего бизнеса, который пройдет в Краснодаре в октябре.
Макс отреалгировал на появление этих баннеров. Он оставил комментарий под постм пользователя Katya Pavlushchenko в твиттере, которая опубликовала фото билборда. Американский бизнесмен ответил: «язык хорошо подвешен». Другой пользователь Eva Fox под этим же постом подписала, что баннеры все-таки привлекли внимание Маска, на что он написал: «правда».
язык хорошо подвешен— Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2019
Напомним, что в феврале Маск оценил ставропольские «Жигули», которые едут задом наперед. Перевернутые «Жигули» создал 18-летний Сергей Артюшенко из Невинномысска. Ролик с машиной главе компании SpaceX прислал в твиттере официальный аккаунт телеканала НТВ, спросив у изобретателя: «Как тебе такое, Илон Маск?».
Читайте также
Размышления о традиционных ценностях и фантиках
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.