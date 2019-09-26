Илон Маск отреагировал на билборды с приглашением в Краснодар

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск 25 сентября по-русски прокомментировал появление возле его компании SpaceX билбордов с приглашением в Краснодар

Офис SpaceX находится в калифорнийском городе Хоторн. По дороге к нему появились билборды, приглашающие бизнесмена на форум «Дело за малым» для представителей малого и среднего бизнеса, который пройдет в Краснодаре в октябре.

Макс отреалгировал на появление этих баннеров. Он оставил комментарий под постм пользователя Katya Pavlushchenko в твиттере, которая опубликовала фото билборда. Американский бизнесмен ответил: «язык хорошо подвешен». Другой пользователь Eva Fox под этим же постом подписала, что баннеры все-таки привлекли внимание Маска, на что он написал: «правда».

язык хорошо подвешен — Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2019