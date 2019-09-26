Электрошашка, электроплеть и электроседло. Ургант предположил, что Илон Маск приедет на Кубань развивать казачество

Офис SpaceX находится в калифорнийском городе Хоторн. В сентябре по дороге к нему появились билборды с приглашением бизнесмена на форум «Дело за малым» для представителей малого и среднего бизнеса, который пройдет в Краснодаре в октябре. На следующий день изобретатель в твиттере по-русски ответил на приглашение.

Телеведущий Иван Ургант в каждом новом выпуске шоу «Вечерний Ургант» клеит на ноутбук забавную фотографию, связанную со значимыми событиями конкретного периода. В эфире 25 сентября на компьютере оказался коллаж Илона Маска в роли кубанского казака.

Телеведущий рассказал о сложившейся ситуации вокруг бизнес-форума и приезда Маска и предположил, что предприниматель обязательно приедет на Кубань, чтобы показать свои разработки для казачества.