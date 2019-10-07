Форум «Дело за малым!» проведет 5 бизнес-игр, среди них — утопия по проектам Илона Маска

18 и 19 октября в краснодарском выставочном центре «Экспоград» предпринимательский форум «Дело за малым!» проведет 5 бизнес-игр. Одна из них — «Кактебетакоево» по проектам Илона Маска

Как сообщали Юга.ру, в сентябре по дороге к офису SpaceX в Калифорнии появились билборды с приглашением Илона Маска на форум «Дело за малым». Предприниматель отреагировал уже на следующий день, ответив в твиттере на приглашение по-русски. В свою очередь Иван Ургант предположил, что Маск приедет на Кубань развивать казачество.

Один из билбордов занимала фраза «Kak tebe takoe, Elon Musk?» — распространенный в России мем, предлагающий Маску, популярному изобретателю и бизнесмену, обратить внимание на то или иное нелепое изобретение или абсурдную новость. К этому мему и отсылает название одной из бизнес-игр форума.

Бизнес-утопия «Кактебетакоево» вдохновлена проектами Маска. По легенде, кубанская станица Кактебетакоево — это место, в котором Марс уже освоен, осталось лишь решить вопросы с местным населением, сообщает пресс-служба форума. В ходе игры участники будут работать с проектами Маска и тренироваться в создании собственных идей.

Другую игру — «Завод» — организаторы решили повторить после успеха на прошлогоднем форуме, когда в ней участвовало более 300 человек. Каждая команда из 25 человек должна пройти 80 бизнес-процессов для строительства завода и за 10 шагов вывести его в прибыль. Процессы, которые в реальной жизни занимают пятилетку, игроки пройдут за день.