В Джубге четыре катамарана с отдыхающими унесло в открытое море

В районе поселка Джубга 26 июня в открытое море унесло четыре катамарана с десятью пассажирами

Сообщение о том, что катамаран с двумя пассажирами уносит в море, поступило в службу «Кубань-СПАС» от диспетчера «112». На помощь людям на катере вышли в море сотрудники Туапсинского отряда организации.

«Пострадавшие находились в 2 км от берега. Спасатели доставили отдыхающих на берег и отбуксировали судно. В это же время отжимным ветром стало уносить в море еще три катамарана. Спасатели на катере догнали плавсредства», — рассказали в «Кубань-СПАС».

Всего на берег доставили 10 пассажиров, в числе которых были двое подростков. Медпомощь никому не потребовалась.