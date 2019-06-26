В Джубге четыре катамарана с отдыхающими унесло в открытое море
В районе поселка Джубга 26 июня в открытое море унесло четыре катамарана с десятью пассажирами
Сообщение о том, что катамаран с двумя пассажирами уносит в море, поступило в службу «Кубань-СПАС» от диспетчера «112». На помощь людям на катере вышли в море сотрудники Туапсинского отряда организации.
«Пострадавшие находились в 2 км от берега. Спасатели доставили отдыхающих на берег и отбуксировали судно. В это же время отжимным ветром стало уносить в море еще три катамарана. Спасатели на катере догнали плавсредства», — рассказали в «Кубань-СПАС».
Всего на берег доставили 10 пассажиров, в числе которых были двое подростков. Медпомощь никому не потребовалась.
Как писали Юга.ру, с начала лета на побережье в море унесло мужчину на катамаране в Анапе, в Сочи туриста на надувном матрасе и пятилетнего мальчика на надувном круге в Анапе.
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