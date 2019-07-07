Тела погибших при опрокидывании катера в Черном море отправят на родину

Туапсинский район взял на себя все расходы по отправке на родину тел погибших при опрокидывании катера в Джубге

В районе поселка Джубга Туапсинского района в море на расстоянии около 100 метров от берега 5 июля перевернулся прогулочный катер «Атолл». В результате происшествия погибли 42-летняя и 34-летняя женщины. Полицейские задержали 56-летнего мужчину, управлявшего катером. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Позже стало известно, что на борту катера находилось 55 человек, при вместимости в 12.