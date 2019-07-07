Тела погибших при опрокидывании катера в Черном море отправят на родину
Туапсинский район взял на себя все расходы по отправке на родину тел погибших при опрокидывании катера в Джубге
В районе поселка Джубга Туапсинского района в море на расстоянии около 100 метров от берега 5 июля перевернулся прогулочный катер «Атолл». В результате происшествия погибли 42-летняя и 34-летняя женщины. Полицейские задержали 56-летнего мужчину, управлявшего катером. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Позже стало известно, что на борту катера находилось 55 человек, при вместимости в 12.
Глава Туапсинского района Анатолий Русин рассказал, что одна из погибших женщин приехала в Краснодарский край из Мордовии, вторая — из Белгородской области. Их тела уже отправили на родину, сообщил ТАСС 6 июля.
Русин добавил, что мэрия взяла на себя все расходы по транспортировке тел, а также держит связь с родственниками погибших. Кроме того, помощь оказывают другим пострадавшим.
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