В Сочи задержали вдвое перегруженный прогулочный катер

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи задержали прогулочный катер «Марлин», который был перегружен в два раза

Судно перевозило 23 человека вместо 12, как положено по судовому билету. Нарушение обнаружили в рамках операции «Курорт-2019», сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Полиция сейчас опрашивает граждан, которые находились на судне, просматривает документацию.

«Данный материал весь соберется и будет отправлен в следственный комитет на транспорте для принятия законного решения», — сообщил начальник линейного пункта полиции на станции Лазаревская Руслан Молочкин.

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В пресс-службе добавили, что аналогичное нарушение правил безопасности выявили также в акватории Лазаревского района на судне «Джон Силвер». Решается вопрос о приостановке эксплуатации плавсредства.

Всего в Сочи прокатом моторной техники занимаются 54 предпринимателя.

Как сообщали Юга.ру, 5 июля в море у поселка Джубга перевернулся прогулочный катер «Атолл». Выяснилось, что на борту находилось 55 человек при вместимости в 12. В результате происшествия погибли 42-летняя и 34-летняя женщины. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

Власти Сочи после ЧП решили сделать проверки маломерных судов и водных аттракционов более частыми.

А власти Краснодарского края хотят ввести законодательное регулирование коммерческой деятельности маломерных судов.

Сочи Судоходство
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