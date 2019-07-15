В Сочи задержали вдвое перегруженный прогулочный катер

В Лазаревском районе Сочи задержали прогулочный катер «Марлин», который был перегружен в два раза

«Данный материал весь соберется и будет отправлен в следственный комитет на транспорте для принятия законного решения», — сообщил начальник линейного пункта полиции на станции Лазаревская Руслан Молочкин.

Полиция сейчас опрашивает граждан, которые находились на судне, просматривает документацию.

Судно перевозило 23 человека вместо 12, как положено по судовому билету. Нарушение обнаружили в рамках операции «Курорт-2019», сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

В пресс-службе добавили, что аналогичное нарушение правил безопасности выявили также в акватории Лазаревского района на судне «Джон Силвер». Решается вопрос о приостановке эксплуатации плавсредства.

Всего в Сочи прокатом моторной техники занимаются 54 предпринимателя.

Как сообщали Юга.ру, 5 июля в море у поселка Джубга перевернулся прогулочный катер «Атолл». Выяснилось, что на борту находилось 55 человек при вместимости в 12. В результате происшествия погибли 42-летняя и 34-летняя женщины. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Власти Сочи после ЧП решили сделать проверки маломерных судов и водных аттракционов более частыми.

А власти Краснодарского края хотят ввести законодательное регулирование коммерческой деятельности маломерных судов.