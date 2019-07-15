В Сочи задержали вдвое перегруженный прогулочный катер
В Лазаревском районе Сочи задержали прогулочный катер «Марлин», который был перегружен в два раза
Судно перевозило 23 человека вместо 12, как положено по судовому билету. Нарушение обнаружили в рамках операции «Курорт-2019», сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Полиция сейчас опрашивает граждан, которые находились на судне, просматривает документацию.
«Данный материал весь соберется и будет отправлен в следственный комитет на транспорте для принятия законного решения», — сообщил начальник линейного пункта полиции на станции Лазаревская Руслан Молочкин.
В пресс-службе добавили, что аналогичное нарушение правил безопасности выявили также в акватории Лазаревского района на судне «Джон Силвер». Решается вопрос о приостановке эксплуатации плавсредства.
Всего в Сочи прокатом моторной техники занимаются 54 предпринимателя.
Как сообщали Юга.ру, 5 июля в море у поселка Джубга перевернулся прогулочный катер «Атолл». Выяснилось, что на борту находилось 55 человек при вместимости в 12. В результате происшествия погибли 42-летняя и 34-летняя женщины. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Власти Сочи после ЧП решили сделать проверки маломерных судов и водных аттракционов более частыми.
А власти Краснодарского края хотят ввести законодательное регулирование коммерческой деятельности маломерных судов.
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