Мотоциклист на «зебре» наехал на 13-летнего велосипедиста в Сочи

В Сочи 9 октября 13-летний мальчик на велосипеде столкнулся с мотоциклистом

ДТП случилось в 18:10 на улице Конституции СССР, напротив дома 46 А. Подросток ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время его сбил 35-летний водитель мотоцикла BENELLI.

Обоих участников аварии госпитализировали. Велосипедист получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому левого колена, ссадины лица. У мотоциклиста — закрытая травма позвоночника и переломы позвонков, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.