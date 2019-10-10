Мотоциклист на «зебре» наехал на 13-летнего велосипедиста в Сочи
В Сочи 9 октября 13-летний мальчик на велосипеде столкнулся с мотоциклистом
ДТП случилось в 18:10 на улице Конституции СССР, напротив дома 46 А. Подросток ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время его сбил 35-летний водитель мотоцикла BENELLI.
Обоих участников аварии госпитализировали. Велосипедист получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому левого колена, ссадины лица. У мотоциклиста — закрытая травма позвоночника и переломы позвонков, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Напомним еще о нескольких авариях с участием мотоциклов. Так, 26 августа мотоциклист без прав устроил ДТП на трассе Джубга — Сочи. На следующий день в Сочи легковушка врезалась в байк и перевернулась. 29 августа в Тимашевске «Газель» сбила двух подростков на мотоцикле. А в Сочи 29 сентября мотоциклист и его пассажирка погибли, столкнувшись с автомобилем BMW.
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