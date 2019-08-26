На трассе Джубга — Сочи мотоциклист без прав устроил ДТП

Краснодарский край

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В Туапсинском районе 25 августа произошло ДТП с мотоциклом и автомобилем

Авария случилась около 18:00 в районе 49-го км трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, 22-летний парень без прав за рулем мотоцикла Honda нарушил правила дорожного движения и врезался в машину Suzuki. В ГИБДД уточнили, что мотоциклист «нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части».

В результате ДТП молодой человек получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали 26 августа в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Аварии с участием мотоциклистов регулярно происходят на дорогах Краснодарского края. Как писали Юга.ру, в июле в Северском районе водитель мотоцика без прав врезался в дорожный знак и погиб. В июне в Краснодаре пассажир мотоцикла без шлема умер в ДТП.

ГИБДД ДТП Сочи Туапсинский район

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