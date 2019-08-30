В Тимашевске «Газель» сбила мотоцикл с двумя подростками

Авария случилась в 20:00 на улице 50 лет Октября. По предварительным данным, 44-летний мужчина со стажем вождения около года за рулем автомобиля «Газель» поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу под управлением 17-летнего подростка без прав.

В результате ДТП с травмами госпитализировали 14-летнюю пассажирку мотоцикла.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водители с небольшим стажем вождения нередко попадают в аварии. Так в июле под Горячим Ключом 45-летняя женщина со стажем вождения один год врезалась в припаркованный грузовик, погибли два человека. Похожий случай произошел в начале августа в Туапсе — там молодой водитель выехал на встречную полосу, врезался в другую машину и погиб.