В Тимашевске «Газель» сбила мотоцикл с двумя подростками
В Тимашевске 29 августа в ДТП с мотоциклом пострадала 14-летняя девочка
Авария случилась в 20:00 на улице 50 лет Октября. По предварительным данным, 44-летний мужчина со стажем вождения около года за рулем автомобиля «Газель» поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу под управлением 17-летнего подростка без прав.
В результате ДТП с травмами госпитализировали 14-летнюю пассажирку мотоцикла.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Водители с небольшим стажем вождения нередко попадают в аварии. Так в июле под Горячим Ключом 45-летняя женщина со стажем вождения один год врезалась в припаркованный грузовик, погибли два человека. Похожий случай произошел в начале августа в Туапсе — там молодой водитель выехал на встречную полосу, врезался в другую машину и погиб.
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