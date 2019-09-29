Мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП в Сочи

Краснодарский край

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На трассе в Сочи 29 сентября произошло ДТП с участием мотоцикла, оба пассажира которого погибли

Авария случилась около 4 часов утра на дороге Джубга — Сочи. 25-летний водитель мотоцикла Honda, двигавшийся в сторону Туапсе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW под управлением 32-летнего жителя Белореченского района.

В результате ДТП погибли водитель мотоцикла и его 21-летняя пассажирка. Водитель иномарки не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту инцидента проводится проверка.

ДТП Сочи

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