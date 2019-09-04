В Сочи 15-летняя девочка пострадала после того, как в мотоцикл врезалась «Газель»

Краснодарский край

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В Сочи 3 сентября произошло ДТП с участием «Газели», легковушки и мотоцикла, в котором пострадала 15-летняя девочка

Авария случилась в 15:37 в Центральном районе на улице Воровского, напротив дома № 6.

Водитель «Газели» поворачивал направо и столкнулся с мотоциклом Honda, который от удара откинуло на припаркованную машину Kia. Водителя в легковушке не было, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка мотоцикла. Ее доставили в детскую больницу и назначили амбулаторное лечение. Она была в шлеме и не получила серьезных травм. 

Подобное ДТП произошло несколько дней назад в Тимашевске. 29 августа водитель «Газели» поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу. В результате ДТП с травмами госпитализировали 14-летнюю пассажирку мотоцикла.

ДТП Сочи

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В Сочи 15-летняя девочка пострадала после того, как в мотоцикл врезалась «Газель»

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