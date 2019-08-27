В Сочи автомобиль перевернулся после столкновения с мотоциклом

В Сочи утром 27 августа произошла авария: автомобиль ВАЗ-2107 перевернулся после столкновения с мотоциклом BMW

ДТП случилось в 10:30 в Адлерском районе на улице Авиационной.

«За рулем ВАЗ был 57-летний местный житель. При повороте налево через сплошную линию разметки он столкнулся с мотоциклом. После этого автомобиль опрокинулся», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Собеседник уточнил, что в результате столкновения водитель и пассажир мопеда получили ссадины и ушибы, а водитель автомобиля не пострадал.

Как сообщали Юга.ру, сегодня в Сочи произошла еще одна громкая авария: в ночь на 27 августа на трассе перевернулась фура с арбузами, устроив многочасовую пробку.