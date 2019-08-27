В Сочи автомобиль перевернулся после столкновения с мотоциклом
В Сочи утром 27 августа произошла авария: автомобиль ВАЗ-2107 перевернулся после столкновения с мотоциклом BMW
ДТП случилось в 10:30 в Адлерском районе на улице Авиационной.
«За рулем ВАЗ был 57-летний местный житель. При повороте налево через сплошную линию разметки он столкнулся с мотоциклом. После этого автомобиль опрокинулся», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Собеседник уточнил, что в результате столкновения водитель и пассажир мопеда получили ссадины и ушибы, а водитель автомобиля не пострадал.
Как сообщали Юга.ру, сегодня в Сочи произошла еще одна громкая авария: в ночь на 27 августа на трассе перевернулась фура с арбузами, устроив многочасовую пробку.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.