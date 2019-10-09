Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, что может разозлить Галицкого

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в большом интервью рассказал об отношениях с владельцем клуба Сергеем Галицким

Наставник черно-зеленых дал большое интервью «Спорт-Экспрессу», в котором рассказал о неудачах команды, травмах футболистов и отношениях с президентом клуба Сергеем Галицким. Черная полоса клуба

Мурад Мусаев рассказал, что разгромный провал в игре с «Олимпиакосом» (матч завершился со счетом 4:0) случился из-за ошибок судьи и всей команды. При счете 0:0, по мнению тренера, судья не поставил очевидный пенальти в пользу «Краснодара» и отказался смотреть видеоповтор. Представители «быков» написали соответсвующее письмо в УЕФА, однако ответа не получили. Тренер уточнил, что руководство клуба и футболисты не делят турниры на важные и второстепенные, а хотят побеждать везде. Но этому мешает плотный график и множество травмированных игроков.

Потери игроков

Виктор Классон в июне порвал «кресты» и повредил мениск в матче сборной Швеции против Испании. Мусаев сомневается, что полузащитник вернется до конца этого сезона; Юрий Газинский в июне повредил плечо в контрольном матче сборной России против «Чертаново». Его прооперировали в Германии и запретили вступать в единоборства на полгода. Возможно, начнет играть весной; Реми Кабелла в августе порвал «кресты» в матче с «Олимпиакосом». Сроки восстановления составляют от шести до девяти месяцев; У Вандерсона проблемы с задней поверхности бедра — это старая травма. Планируется, что он вернется после октябрьского перерыва на матчи сборных; Иван Игнатьев в сентябре получил травму задней поверхности бедра во втором тайме с «Базелем» и выбыл на месяц; Дмитрий Скопинцев 6 октября повредил ключицу в матче со «Спартаком». Восстановление займет около полутора месяцев.

Отношения с Сергеем Галицким

Мурад Мусаев поспорил с тем, что «Краснодар» отошел от фирменного стиля, и аргументировал это тем, что команда забила в РПЛ больше всего голов, при этом признав, что «какие-то механизмы в игре по объективным причинам утрачены». По его словам, Галицкий относится к ситуации с пониманием. «Поведение Сергея Николаевича в период неудач говорит о его сильном характере. Паника, крики — это не про Галицкого», — сказал тренер.