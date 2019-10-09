Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, что может разозлить Галицкого
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в большом интервью рассказал об отношениях с владельцем клуба Сергеем Галицким
Наставник черно-зеленых дал большое интервью «Спорт-Экспрессу», в котором рассказал о неудачах команды, травмах футболистов и отношениях с президентом клуба Сергеем Галицким.
Черная полоса клуба
Мурад Мусаев рассказал, что разгромный провал в игре с «Олимпиакосом» (матч завершился со счетом 4:0) случился из-за ошибок судьи и всей команды. При счете 0:0, по мнению тренера, судья не поставил очевидный пенальти в пользу «Краснодара» и отказался смотреть видеоповтор. Представители «быков» написали соответсвующее письмо в УЕФА, однако ответа не получили.
Тренер уточнил, что руководство клуба и футболисты не делят турниры на важные и второстепенные, а хотят побеждать везде. Но этому мешает плотный график и множество травмированных игроков.
Потери игроков
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Отношения с Сергеем Галицким
Мурад Мусаев поспорил с тем, что «Краснодар» отошел от фирменного стиля, и аргументировал это тем, что команда забила в РПЛ больше всего голов, при этом признав, что «какие-то механизмы в игре по объективным причинам утрачены». По его словам, Галицкий относится к ситуации с пониманием.
«Поведение Сергея Николаевича в период неудач говорит о его сильном характере. Паника, крики — это не про Галицкого», — сказал тренер.
Он добавил, что за последние месяцы у него не было неприятных разговоров с владельцем клуба. Все всегда было спокойно и взвешенно. Также Мусаев рассказал, что Галицкого могут разозлить комментарии экспертов с телевидения, которые постоянно говорят, что нашим футболистам нужно уезжать за границу.
«Вместо того, чтобы развивать наш продукт, говорить о его плюсах, мы без конца концентрируемся на минусах, да еще призываем к отъезду на Запад сильнейших игроков», — прокомментировал Мусаев.
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