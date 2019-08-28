«Не было шансов даже на то, чтобы всерьез возродить интригу». Артур Каратай — о последнем матче «Краснодара» в Лиге чемпионов

«Медленный выход из обороны, слабая работа флангов и, как следствие, совсем мало креатива — при таком раскладе не было шансов даже на то, чтобы всерьез возродить интригу», — считает колумнист портала Юга.ру.

А хороши греки, чего уж там. «Олимпиакос» заслуженно вышел в Лигу Чемпионов. Вы можете злиться по этому поводу, но это медицинский факт. И нет у меня уверенности, что даже в своем оптимальном составе «Краснодар» добился бы иного исхода. Не по счету матчей — по их структуре. Приедет осенью в Грецию какой-нибудь Дортмунд — и тоже может уехать с намыленной мордой, не сомневайтесь. В этом и есть моя главная мысль по итогам двух матчей: «Олимпиакос» — крайне организованная и сбалансированная команда, которая будет претендовать на победу с любым соперником, кроме известных нам европейских тяжеловесов.

Вот смотрите. Приезжаете вы с большим гандикапом к атакующему сопернику в гости. Тут же всегда есть соблазн закрыться на все щеколды и пулять по аутам. А греки и во владении себя чувствовали комфортно, и прессинг нет-нет да устраивали, и свои любимые скоростные выпады проводили едва ли не образцово. И при 1:1, и при 1:2 «Олимпиакос» не отказывался от той игры, в которой ему комфортно. Да, «Краснодар» в сильнейшем виде наверняка сильнее бы сжимал позиционные атаки и быстрее двигал бы мяч в последней трети. Но это все очень условные рассуждения.

И я даже не буду пытаться критиковать уставший от графика «Краснодар» за вчерашние огрехи. Медленный выход из обороны, слабая работа флангов и, как следствие, совсем мало креатива — при таком раскладе не было шансов даже на то, чтобы всерьез возродить интригу. А кадровая ситуация тем временем стала еще хуже. Говорят, что травма Шапи не носит серьезного характера, но в Екатеринбурге его могут и поберечь. Главное в другом — шанс выйти в группу «Краснодар» упустил. А значит, мечту придется отложить минимум на год.

К слову, кадровые изменения в «Краснодаре» видны и без травм. Вот уже две игры Мусаев не выпускает Камболова и Рамиреза — именно тех, кто сильнее всего налажал в Греции. Но пойди разберись, это из-за усталости игроков или разочарования в их форме. А вчера на скамейке оказался и Сафонов — опять же, то ли после ошибки с «Локомотивом», то ли из-за слишком большой нагрузки на молодого вратаря. Конечно, тренерский штаб не мог не сделать выводы из последних игр. И грядущая пауза на матчи сборных будет как нельзя кстати. Игроки отдохнут, подлечатся, да и закрытие трансферного окна даст полную определенность с обоймой на осень.