«Спартак» уступил «Краснодару» и продлил проигрышную серию до 5 матчей
Футбольный клуб «Краснодар» 6 октября встретился со «Спартаком» в матче чемпионата России
Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев.
Счет на 3-й минуте открыл нападающий «быков» Маркус Берг, отправивший мяч в ворота Артема Реброва из угла штрафной зоны. На 20-й минуте Сергей Петров с передачи Ари забил красно-белым второй гол. В конце первого тайма хозяева пропустили гол в раздевалку, отличился Джордан Ларссон.
На 88-й минуте Кайо сбил Лоренсо Мельгарехо в середине поля, за что получил красную карточку, а спустя 2 минуты с поля был удален капитан «Спартака» Георгий Джикия, однако это никак не повлияло на итог игры — 2:1.
Поединок прошел при полных трибунах: на стадионе «Краснодар» собрались 32 тыс. 238 болельщиков.
После этого матча «быки» набрали 26 очков и сравнялись с лидерами турнира — «Локомотивом», «Ростовом» и «Зенитом». Красно-белые проиграли пятую игру подряд и с 14 очками занимают 12-ю строчку в таблице РПЛ.
Следующую игру «Краснодар» проведет после перерыва на матчи сборных. 20 октября команда Мурада Мусаева на выезде встремится с московским «Динамо». А очередной домашний матч «горожан» назначен на 27 октября, соперником станет «Оренбург».
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