«Спартак» уступил «Краснодару» и продлил проигрышную серию до 5 матчей

Счет на 3-й минуте открыл нападающий «быков» Маркус Берг, отправивший мяч в ворота Артема Реброва из угла штрафной зоны. На 20-й минуте Сергей Петров с передачи Ари забил красно-белым второй гол. В конце первого тайма хозяева пропустили гол в раздевалку, отличился Джордан Ларссон.

На 88-й минуте Кайо сбил Лоренсо Мельгарехо в середине поля, за что получил красную карточку, а спустя 2 минуты с поля был удален капитан «Спартака» Георгий Джикия, однако это никак не повлияло на итог игры — 2:1.